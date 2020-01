La prima partita del 2020 vede Mogliano affrontare le Fiamme Oro

MOGLIANO - La prima sfida del nuovo anno vedrà Mogliano affrontare le Fiamme Oro Rugby. Il 2020 si apre quindi con un match casalingo contro una formazione sempre ostica per i biancoblù, sia in trasferta che tra le mura amiche del Quaggia. I ragazzi di Costanzo ed Endrizzi vogliono cercare di ripartire dal secondo tempo del match disputato a Calvisano, dove con maggior fortuna e precisione avrebbero potuto ottenere qualche soddisfazione dalla difficile trasferta. Non sarà facile perchè le Fiamme sono attualmente al quarto posto solitario in classifica, in zona playoff con 7 punti di vantaggio sui biancoblù, e ovviamente intenzionate a mantenere il distacco sul Petrarca, che le segue a soli due punti.

Queste le parole alla vigilia da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: "Questa per noi è una partita importantissima, contro una squadra solida e fisica. Veniamo da un secondo tempo contro Calvisano dove ci siamo comportati bene, vogliamo cercare di ripartire da li. Sarà dura, loro hanno ottimi portatori di palla, fisicità, ma anche buone gambe nel reparto arretrato. Sono solidi nel pacchetto e dispongono di un buon drive, sarà una battaglia. Siamo consci dell'importanza della gara, l'abbiamo preparata nel migliore dei modi e i ragazzi hanno voglia di entrare in campo. Nonostante qualche infortunio di troppo, i giocatori disponibili sono pronti per affrontare questa difficile sfida e penso vincerà chi farà meno errori".

Questa la probabile formazione che domenica 5 gennaio, alle ore 15:00, scenderà in campo presso gli impianti di Via Colelli, a Mogliano Veneto (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969):

Abanga; Dal Zilio, Scagnolari, Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Fabi; Tuilagi, Baldino, Finotto; Delorenzi, Caila; Alongi, Bonanni, Michielotto

a disp: Cincotto, Betti, Ceccato, Zago, Bocchi, Crosato, Cerioni, Pavan

L'incontro sarà diretto dal Sig. Andrea Piardi (Brescia), con la collaborazione dei giudici di linea Andrea Spadoni (Padova) e Francesco Russo (Milano). Quarto uomo, Daniele Vagnarelli (Milano).