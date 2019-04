La prima foto della storia di un buco nero

Non era mai stato fotografato. E oggi, per la prima volta, è apparsa la foto di un buco nero. Finora c’erano state solo ricostruzioni, ora le prime immagini sono state immortalate dagli scienziati del progetto Event Horizon Telescope, che hanno lavorato per anni per questo scatto.

Con telescopi sparsi in tutto il mondo, sono stati presi di mira dai ricercatori due chi neri: il Sagittario A*, a 25mila anni luce da noi, e M87, che si trova a 54 milioni di anni luce.

Cos’è un buco nero.