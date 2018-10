Previsti altri fenomeni intensi: scuole chiuse anche domani nel bellunese

Anche domani, martedì, scuole chiuse per il maltempo nel bellunese dove la prefettura segnala alcune zone di criticità a causa delle precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità. Nel pomeriggio/sera, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che potrebbero accrescere i disagi lungo la viabilità provinciale. Per questo motivo la prefettura, dopo aver sentito i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi, ha disposto anche la chiusura anticipata degli uffici pubblici per oggi dalle ore 13 in tutta la provincia.

Al momento, le criticità più rilevanti si registrano a Cortina d'Ampezzo, in località Alverà, dove permane l'ordine di evacuazione di alcune abitazioni. Il livello del torrente Boite è attentamente monitorato nei pressi dell'abitato di Perarolo. A causa di frane o smottamenti sono chiuse la strada provinciale '33' di 'Sauris', la provinciale 347 "del passo Cereda e Duran" da Agordo a Dont; la provinciale 2 "Valle del Mis" da fine lago a Titele; la regionale 48 "delle Dolomiti" da Alverà a Rio Gere, la provinciale 5 "Lamosano". Sono invece state riaperte al transito la regionale 203 e la provinciale 251.

In 44 comuni della Provincia è stato attivato il Centro Operativo Comunale. Al Centro Coordinamento Soccorsi c'è stato un incontro con l'Ulss 1 e con il gestore della rete idrica Bim-Gsp per una valutazione sullo stato della potabilità dell'acqua, a seguito di segnalazioni di torbidità. Al momento, non risultano accertate situazioni di non potabilità, a parte quella che si registra, da qualche giorno, nel Comune di Taibon Agordino. Tuttavia, poiché, a cause delle intense piogge, l'acqua potrebbe effettivamente presentare episodi di torbidità, la prefettura sconsiglia momentaneamente l'uso per fini alimentari. Il Bim-Gsp sta comunque provvedendo alla clorazione delle acque mentre il Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'Ulss sta eseguendo le analisi che il caso richiede.

Foto d'archivio