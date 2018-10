Prevenzione sismica, giovedì se ne parla a Motta

MOTTA DI LIVENZA - Prevenzione Sismica, se ne parla a Motta questa settimana.



Giovedì 25 ottobre dalle ore 20:45, nella biblioteca civica di Motta di Livenza in programma un incontro curato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso che si colloca all’interno dell’iniziativa “Diamoci una scossa!”.



Infatti durante il mese di novembre, dedicato alla prevenzione sismica, gli ordini territoriali di ingegneri e architetti cureranno delle visite gratuite di professionisti che forniranno informazioni ed un giudizio strutturale per edifici residenziali dei privati che ne faranno richiesta tramite il sito ufficiale dell’iniziativa.



All’incontro in Biblioteca parteciperanno il Sindaco Alessandro Righi, Damiano Baldessin, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso, e gli ingegneri Fabio Balliana e Andrea Modolo, Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso e referenti provinciali del progetto “Diamoci una Scossa”; presenterà la serata il consigliere Federico Panighel, delegato alla sicurezza sismica.



Gli interventi della serata riguarderanno il rischio sismico nel Veneto e nella provincia di Treviso, gli interventi che possono essere applicati sulla vulnerabilità degli edifici per ridurre il rischio sismico e le opportunità fiscali offerte da Sisma Bonus ed Eco Bonus.