TREVISO - La Prefettura da tempo è impegnata nella lotta alle mafie come obiettivo strategico, per garantire solido sviluppo sociale e duratura ripresa economica oltre che per la stessa tenuta democratica del Paese.

Anche il territorio provinciale non può non essere esposto all’aggressione della criminalità organizzata, rispetto alla quale è notevole l'impegno dello Stato in tutte le sue articolazioni.

In questo contesto continua l' azione di contrasto, che ha già visto l’adozione di diversi provvedimenti interdittivi, mentre prosegue l' attività di prevenzione per costruire una “rete di sistema” tra le varie componenti istituzionali, economiche e sociali del territorio.

Su tali premesse viene organizzato il convegno "La legalità come fattore di competitività" dalla Prefettura, sotto l'egida della Direzione Nazionale Antimafia con il Procuratore Russo, dell'ANAC, con l'intervento video del Presidente Cantone e la presenza del Consigliere Corradino, con la collaborazione dell'Ordine dei Commercialisti.

Il confronto sul tema si avvarrà della partecipazione di autorevoli relatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Università di Padova e della Banca d'Italia.

Il prossimo 26 marzo si terrà il convegno "Prevenzione e contrasto alle mafie. Strategie per costruire la legalità" destinato agli attori istituzionali, agli operatori economici e sociali del territorio, al mondo della scuola.

9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10.00 INTRODUZIONE

LAURA LEGA PREFETTO DI TREVISO

10.15 SALUTI ISTITUZIONALI

GIOVANNI MANILDO SINDACO TREVISO

STEFANO MARCON PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

CRISTIANO CORAZZARI ASSESSORE REGIONE VENETO

10.30 TAVOLA ROTONDA

modera Roberto PAPETTI – Direttore de IL GAZZETTINO

RICCARDO BORSARI PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

PAOLO CIUCCI DIRETTORE BANCA D’ITALIA DI VENEZIA

WALTER FELTRIN PRESIDENTE FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI

ANTONIO PARBONETTI PRORETTORE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

LUCA PALAMARA CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

MARIA CRISTINA PIOVESANA PRESIDENTE UNINDUSTRIA TREVISO

MARIO POZZA PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO TREVISO BELLUNO - PRESIDENTE UNIONCAMERE VENETO

VENDEMIANO SARTOR PRESIDENTE CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA

12.00 INTERVENTI DEGLI STUDENTI

12.30 INTERVENTO DI CHIUSURA

FEDERICO CAFIERO DE RAHO PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA