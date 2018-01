Prete balla con cappello da cow-boy durante il Capodanno in chiesa

VERONA - Un giovane parroco veronese è finito nel mirino dei cattolici tradizionalisti per avere organizzato il veglione dello scorso Capodanno in chiesa. Don Paolo Pasetto è stato ripreso in un video, postato su Youtube, mentre balla e fa capriole fra i tavoli allestiti per il cenone in chiesa, con in testa un cappello da cow-boy.

E' successo a Marcellise, frazione di San Martino Buon Albergo (Verona). Il parroco ha tuttavia ricordato che il cenone dell'ultimo dell'anno viene organizzato in chiesa da cinque anni. E' stata una testata on line, "La Nuova bussola quotidiana", vicina all'area del cattolicesimo tradizionalista, a pubblicare il video, nell'ambito della campagna #salviamolechiese, sollecitando provvedimenti da parte del Vescovo.

Il gruppo accusa il sacerdote "di celebrare una messa in cui concentra tutto il caravanserraglio di obbrobri provenienti dal catalogo delle messe fai da te, al limite dell'invalidità. O comunque esplicitamente sacrileghe". Tra le critiche al parroco anche quella di consentire che i fedeli "portino poi a casa il pane consacrato (diverso da quello prescritto dalle norme liturgiche"). Don Paolo Pasetto ha risposto chiedendo "poco clamore, perché - ha spiegato - il vescovo è informato della cosa".