Il presepe non fatto scatena le polemiche: "Basta odio, ora denuncio"

MOGLIANO - “Basta odio, adesso denuncio”. Sul caso della scuola di Zerman che non farà quest’anno il presepe, negli ultimi giorni si è scatenato il pandemonio mediatico.



Un commento è giunto anche dal leader del Carroccio Matteo Salvini.



Sulla questione però c’è chi dichiara guerra a suon di querele.



L’ex assessore moglianese Daniele Ceschin, in Giunta fino a qualche mese fa, ha detto: «Desidero esprimere la mia vicinanza e solidarietà alle maestre della Scuola primaria “Marco Polo” di Zerman di Mogliano Veneto per gli attacchi vergognosi che stanno subendo in questi giorni sui social in merito alla vicenda del presepe.

“ Un attacco a un’intera comunità educante ”



Un attacco a un’intera comunità educante composta di persone: bambini, insegnanti e genitori. Una vicenda purtroppo innescata e strumentalizzata dalla politica peggiore, quella che parla alla pancia della gente, quella che non rispetta la Costituzione e figuriamoci l’autonomia scolastica.



❗️Ma adesso basta. Tutti i post e gli attacchi apparsi sui social e considerati lesivi della dignità delle persone e del loro lavoro sono stati salvati. Anche quelli che ora sono stati cancellati. Nei prossimi giorni saranno consegnati all’autorità giudiziaria. Così almeno a certa gente passerà la voglia di scrivere cose immonde sui social senza accendere il cervello».



Sulla questione commenta l’attuale assessore Enrico Maria Pavan: «La sinistra in pratica mi invita a farmi gli affari miei e a non interessarmi alle attività scolastiche.



La differenza è che noi della Lega raccogliamo le istanze dei cittadini, siamo in mezzo a loro, raccogliamo le loro testimonianze, le loro paure, le loro necessità e le facciamo nostre ascoltandoli.

“ Una cosa è certa: il presepe non si tocca ”



La sinistra di Mogliano e non è purtroppo ancora guidata da logiche di partito, dettami politici da propinare in qualsiasi ambito sociale, disinteressandosi dei cittadini e prendendoli in giro. Vorrei sapere cosa pensa la cittadinanza moglianese, perché da ieri ho ricevuto tantissimi chiamate di congratulazioni e che mi spingono a perseverare su questa linea. Una cosa è certa: il presepe non si tocca».