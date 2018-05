Presentazione del romanzo di Daniela Rossi La scelta imperfetta" alla Feltrinelli di Treviso.

Il romanzo "La scelta imperfetta" (Historica Ed.) narra di un amore che inizia a 20 anni e prosegue tra interruzioni e scomparse fino alla maturità dei protagonisti in instabile equilibrio tra l'esigenza di assoluto e l'affermarsi di responsabilità crescenti che caratterizza la vita di tutti noi. Si può vivere in due senza giungere a compromessi con la realtà? Di chi è la vita che viviamo? E' possibile un amore assoluto? Si può restare fedeli agli ideali della giovinezza mentre muta il nostro rapporto con il mondo? La giornalista Pierina Gallina ne parlerà con l'autrice Daniela Rossi che è anche psicologa e ha pubblicato, tra gli altri suoi romanzi ,anche "Il mondo delle cose senza nome " edito da Bompiani da cui sono stati tratti il film per la RAI "tutti i rumori del mondo" interpretato da Elena Sofia Ricci e uno spettacolo per il Teatro dell'Opera di Roma