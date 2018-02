Presentati i candidati PD alle politiche

TREVISO - Ieri nella sede del PD provinciale il segretario provinciale Giovanni Zorzi ha presentato i candidati trevigiani alle elezioni politiche.

( in foto da sinistra Anna Spinnato, Laura Puppato, Silvano Piazza, Isabella Gianelloni, il segretario Zorzi, Maria Rosa Barazza e Matteo Favero).

La senatrice Laura Puppato, unica parlamentare uscente candidata, ha sintetizzato così quanto è emerso durante la presentazione: "La nostra è una squadra entusiasta, che ha voglia di raccontare durante il residuo mese di campagna elettorale di febbraio, il grande lavoro svolto a favore del Paese e del Veneto nel corso dei 5 anni trascorsi.

Iniziando dalla quantità - mai vista prima - di fondi giunti in Veneto per sanare i tanti problemi in cui si è dibattuta la nostra regione ( anche per insipienza politica: la pedemontana per tutte ma la lista è lunga...), ma anche investimenti per far ripartire il lavoro, la qualità degli edifici scolastici, la rete ferroviaria, il sociale, promuovere innovazione nelle aziende e occupazione, la riduzione del cuneo fiscale...

Continuare questa azione politica garantendo interventi precisi e puntuali, capaci di creare tutele e benessere, riduzione delle diseguaglianze e riduzione fiscale per famiglie, giovani e PMI senza mettere a rischio i conti pubblici, ma anzi proseguire nel risanamento.

Né vanno dimenticati i fondi per il Veneto, quelli anticipati per tenere aperte banche e conti correnti, mutui e fidi oltre 5 miliardi di euro. Molto di noi hanno voluto puntare l’attenzione sulla storia che li hanno portati fin qui, essersi interessati per anni, talvolta per decenni, dei problemi del loro territorio come sindaci, come volontari, questo per continuare ad essere “uno sportello” nel territorio, con un forte collegamento tra le necessità locali e la politica nazionale.

Insomma responsabilità, ascolto e concretezza sono le parole che guidano la passione politica che ci ha spinto a candidarci per il Veneto più forte e coeso dentro un paese sempre più credibile e capace di futuro".

Questo, invece il commento della Gianelloni: "So bene che la sfida è difficile, che l'impegno è grande, ma posso dire di essere onorata che la mia esperienza e le mie competenze possano essere messe a disposizione del territorio in cui sono nata, in cui vivo e del quale sono innamorata.

La politica è sempre stata per me una passione, fin dall'adolescenza, e ho sempre pensato che sia il modo migliore per dare gambe alle idee.

Sono consigliere comunale a Conegliano e amo il mio territorio, credo che abbia diritto di essere maggiormente considerato anche nella politica nazionale; per far questo non servono muri, odio, arroccamenti, ma piuttosto un fitto lavoro di squadra per far emergere eccellenze, innovazione, valori culturali e anche legati al volontariato.

Il Veneto e la Marca Trevigiana non hanno bisogno di slogan, ma di un impegno serio e concreto che guardi agli interessi non di qualche amico ma dell'intera comunità, a partire da chi è più svantaggiato.

In questo senso l'energia e la forza delle donne sono necessarie per ascoltare e proporre risposte concrete alle esigenze del nostro territorio".

Anna Spinnato ha messo in luce come "La mia candidatura alla Camera dei Deputati, unita a quella di altri candidati del PD, valorizza il percorso politico di chi è stato sindaco. Aver rivestito questo incarico ha creato un indiscutibile forte legame con il territorio, una competenza nella risoluzione dei problemi concreti dei cittadini, ma anche una capacità di ideazione e di pianificazione del futuro della propria comunità. Queste competenze costituiscono un retroterra (background) fondamentale per il lavoro di un parlamentare. Mi auguro che i cittadini sappiano scegliere valutando anche queste competenze".

Matteo Favero ha commentato: "La mia campagna elettorale è scandita da questo slogan: la mia terra, il vostro uomo". Con competenza, passione, umiltà voglio ascoltare la mia gente per poi portare le istanze a Roma affinché nessuno si senta più solo, per ricucire legami sociali, coesione, ambiente e guardare con fiducia al futuro. Se il Veneto vuole contare di più deve guardare ai valori fondativi della sua società e cioè lavoro, concretezza, generosità e non odio e programmi fantasiosi".