Prendono il carrello e vanno a fare la spesa, ma il supermercato è ancora chiuso: Aldi apre giovedì a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Giovedì aprirà un nuovo supermercato in città. E gli altri, di replica, hanno lanciato sconti e super promozioni. In via Cansiglio, là dove un tempo c’era il mobilificio Milanese, apre il nuovo punto vendita Aldi, catena tedesca di discount che ha come concorrente diretto la Lidl, presente a poche centinaia di metri sempre lungo la stessa via.

E a poche decina di metri da Aldi, c’è anche la Coop. Sia Lidl sia Coop hanno lanciato nelle ultime settimane super offerte per fidelizzare i propri clienti. E all’Aldi procedono i preparativi per l’apertura.

Sebbene la scritta, sulla facciata, annunci l’inaugurazione per il 31 ottobre in molti, vedendo il negozio già arredato e con gli scaffali colmi di prodotti, hanno preso il carrello e si sono introdotti nel punto vendita nel tentativo di fare la spesa. Tutti sono stati riaccompagnati fuori dagli addetti ai lavori: c’è dunque attesa, da parte di alcuni vittoriesi e non, per questa nuova apertura.

«L’unico supermercato, che veramente servirebbe in città, dovrebbe aprire in centro, quartiere sguarnito di questo servizio» annota il vicesindaco e assessore al commercio Gianluca Posocco. Di questo avviso anche l’Ascom che non ha nascosto il proprio scetticismo per l’ennesimo supermercato tra i quartieri di Meschio e di Santi Pietro e Paolo dove si trovano anche Cadore ed Emisfero.

«Se questo nuovo punto vendita servirà, lo vedremo nei prossimi giorni – prosegue Posocco -. Una nuova apertura porterà gli altri supermercati della zona ad abbassare i loro prezzi, tenuto però conto che i clienti sono quelli e quindi si finirà per togliere lavoro ad altri».

E nel 2020, o forse nel 2021, in centro, nell’area ex Carnielli, troverà casa un punto vendita Alì, la società che pochi mesi fa si è aggiudicata il sito di via Dante. Vittorio Veneto avrà così un altro supermercato.