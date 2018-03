Premio Berto, pubblicato il bando

MOGLIANO - Il Premio Letterario nazionale Giuseppe Berto 2018, ventiseiesima edizione, per un’opera prima di narrativa redatta in lingua italiana sarà assegnato il 16 giugno al vincitore che sarà proclamato nel corso della serata finale che si svolgerà a Ricadi, in Calabria.



Il Premio, che ha fatto emergere alcuni dei più bei talenti della letteratura contemporanea, tra cui, Michele Mari, Luca Doninelli, Francesco Piccolo, Paolo Maurensig, Elena Stancanelli, Giuseppe Lupo e Antonia Arslan, solo per citarne alcuni, conferma la tradizionale alternanza tra le due terre amate da Giuseppe Berto (nella foto), il Veneto, dove nacque, e la Calabria dove si stabilì negli ultimi anni della sua vita e dove è sepolto.



L’associazione culturale intitolata allo scrittore moglianese, cui partecipano Emanuela ed Antonia Berto, moglie e figlia, con l’adesione delle Regioni Calabria e Veneto, dei Comuni di Ricadi e Mogliano Veneto, ha lanciato il bando del Premio Letterario “Giuseppe Berto” 2018.



“Questo premio, come del resto Giuseppe Berto, è un pezzo della storia della nostra città e siamo quindi molto coinvolti nel sostenerlo e nel contribuire a premiare un esordiente che dimostri di avere i requisiti per affermarsi e dare un apporto significativo alla nostra letteratura. Leggere è cibo per la mente e a noi piace sapere che anche grazie al nostro Premio Berto la lettura non morirà”, ha dichiarato il Sindaco di Mogliano, Carola Arena.