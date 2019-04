Premiati alla Fenice di Venezia i ragazzi del liceo Rosselli di Castelfranco

CASTELFANCO - I ragazzi del liceo Rosselli sono stati premiati a Venezia dalla Fondazione Teatro La Fenice, per “Otello in porto”, un video ispirato per l’appunto all’Otello di Verdi e ambientato nel porto di Venezia. Oltre 200 gli studenti che hanno partecipato al concorso creativo Pixel Trailer ma la bravura dei castellani non ha lasciato dubbi alla giuria.



I 25 ragazzi della classe 5BL a indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo artistico Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto, accompagnati dai docenti A. Rota, V. Mimo, L. Santi e Beltrame hanno ricevuto il premio domenica scorsa nel corso di una cerimonia tenutasi al prestigioso teatro veneziano, da Fortunato Ortombina sovrintendente della Fenice e da Federica Bosello, responsabile promozione e rapporti istituzionali di Autorità di Sistema Portuale. Intanto, il video dei vincitori è già online nel sito e nei canali social della Fondazione Teatro La Fenice.



“Il progetto Pixel Trailer: Otello in porto, realizzato in collaborazione con il Porto di Venezia – si legge in una nota della Fondazione -, ha proposto ai giovani studenti la realizzazione di un video artistico che condensasse alcuni momenti significativi dell’opera di Giuseppe Verdi. Il video doveva essere interamente girato nella realtà portuale veneziana, da considerare come un’ideale location per la messa in scena del titolo verdiano, sulla scia di altre esperienze performative già realizzate in stazioni e aeroporti”.