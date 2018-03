"Preferisco morire che defecare". Trattiene le feci per 47 giorni in cella, poi viene ricoverato

Non si sa se, alla fine, l’abbia fatta o no ma L.C., dopo essere rimasto senza defecare per 47 giorni, è stato rilasciato dalla polizia e portato in ospedale per le dovute cure. La storia del 24enne inglese fermato il 17 gennaio dalla polizia con il sospetto che avesse degli ovuli di cocaina nell’intestino, era diventata un caso internazionale: come può, una persona, non andare in bagno per 47 giorni?

La scorsa settimana la polizia ha dichiarato: “Caso chiuso, il giovane va rilasciato. Necessita di cure ospedaliere”

Il 38esimo giorno di detenzione l’avvocato del giovane aveva dichiarato che questo “preveriva morire” piuttosto che defecare. E dopo 10 giorni dalla dichiarazione, per evitare che ci fosse davvero un decesso, il ragazzo è stato portato in ospedale.

Non si conoscono ora le sue condizioni di salute, ma la polizia ha le orecchie alzate. La salute prima di tutto, ma la giustizia arriva al secondo posto.