Portava a cena donne in ristoranti di lusso e scappava quando arrivava il conto

Paul Guadalupe Gonzalez rischia 16 anni per mangia e scappa. E’ accaduto in California dove l’uomo invitava a cena donne conosciute su siti d’incontri.

Organizzava le cene in ristoranti di lusso dove si abbuffava di pietanze e vini molto costosi come ostriche, aragoste e champagne per poi alzarsi da tavola con la scusa di dover fare una telefonata.

E non tornava più indietro, lasciando le malcapitate sole e costrette a pagare il salatissimo conto. Il procuratore di Pasadena si è espresso mettendo in evidenza la gravità del reato, “Ha sistemato le cose in modo che un’altra persona fosse accusata del suo crimine. Una vera estorsione”.