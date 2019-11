Pool Prealpi, su il sipario

TARZO - Atmosfera di sano sport ed entusiasmo hanno permeato la presentazione del Pool Prealpi di domenica 17 novembre, nella cornice dell'Auditorium della Banca Prealpi a Tarzo.



Il Pool è lo sforzo condiviso di tre associazioni sportive per far fronte comune nel mondo della pallavolo maschile: Pallavolo Susegana, Pallavolo Nervesa e Volley Aurora & Vittorio Veneto.



Tre società storiche, tre presidenti illuminati che invece di sprecare energie in sterili rivalità hanno deciso che l'unione delle forze potesse giocare in favore di tutte. Ed i frutti si sono visti nella presentazione del terzo anno di attività agonistica, con tutte le squadre presenti al completo: Under 13 con due squadre, Under 14, due Under 16, una Under 18 reduce dalla vittoria nel campionato under 16 challenge della scorsa una stagione ed infine una brillante prima squadra, che si è conquistata la promozione in prima divisione.



Molti gli interventi, partendo dai presidenti coinvolti in questa avventura ai presidenti delle società Polisportiva La Tartaruga di Rua di Feletto e Vallata Volley di Tarzo, che si sono avvicinati al Pool Prealpi con le prime collaborazioni. Presenti anche le autorità, con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Godega di Sant'Urbano e San Pietro di Feletto ed il sindaco di Tarzo . Tutti hanno avuto parole di apprezzamento e condivisione degli obiettivi sportivi e non: lo sport è uno dei modi migliori per formare i cittadini di domani, in una società in veloce evoluzione.



Coinvolgente l'intervento del presidente della FIPAV Treviso-Belluno Michele De Conti, che coaudivato da due giovani atleti saliti sul palco ha efficacemente comunicato la sua passione pluridecennale per questo bellissimo sport.



Ma il vero culmine della serata è stato l'intervento inatteso di Daniele Santarelli, head coach della fortissima Imoco Volley Conegliano, fresco della vittoria della Supercoppa a Milano proprio la sera prima.



"Giocate e divertitevi più che potete, ragazzi!" Questo è stato il messaggio principale, da chi che ha lasciato presto la muta di atleta per vestire i panni dell'allenatore vincente. Nonostante gli scudetti e le vittorie del proprio palmares personale alla guida di quadre di seria A, la vista di tutti i ragazzi in platea ha sicuramente fatto salire alla memoria le emozioni della pallavolo giocata.



Santarelli non ha mancato di esprimere un sentito elogio a Diego Flisi, Responsabile Tecnico del Pool e apprezzato collaboratore nell'avventura dell'allenatore umbro come CT della nazionale femminile croata.