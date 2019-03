A Ponzano la prima Biblioteca Robot, per chi ha difficoltà a leggere

PONZANO - A Paderno di Ponzano ha aperto la prima Biblioteca Robot, con lo scopo di creare per gli alunni della scuola di Paderno uno spazio inclusivo dedicato alla lettura. Il progetto Biblioteca Robot è partito qualche tempo fa proprio dall'insegnante Bidoli, che ha ricevuto l'immediato sostegno dalla professoressa Michela Mosole, referente nel plesso di Paderno per l'intercultura, e dell'allora preside professoressa Pol.

“Leggere è un diritto di tutti ed è essenziale per lo sviluppo della capacità critica, per diventare cittadini consapevoli e per il successo del progetto di vita di ciascuno - spiega la professoressa Bidoli - Purtroppo per qualcuno però leggere è un'attività estremamente difficile, un libro può rappresentare un ostacolo insopportabile, e per un insegnante vedere alcuni suoi alunni "odiare la lettura" perché inaccessibile a loro è qualcosa di inconcepibile. Grazie alla mia esperienza professionale con tre alunni dsa (disturbo specifico dell'apprendimento), sono venuta anni fa a conoscenza della letteratura a lettura facilitata, e lì mi si è aperto un mondo: da allora, ogni giorno con le mie colleghe cerco di dare forma e sostanza a percorsi scolastici significativi per tutti i nostri alunni. Le maestre del plesso di Paderno si sono mobilitate per superare questi ostacoli, e insieme ai genitori hanno dato vita ad un piccolo miracolo”.

Con lo stesso entusiasmo di chi l'ha preceduta, l'attuale preside Rizzo ha voluto fortemente dare continuità all'idea, che ha trovato compimento oggi nell'inaugurazione ufficiale della biblioteca. La struttura si è arricchita negli ultlimi due anni scolastici di moltissimi libri ad alta leggibilità e a tema interculturale, acquistati grazie alle generose donazioni dei genitori e a quelle che l'insegnante Arianna Bidoli ha raccolto dalla vendita del suo libro di poesie "Fiori di Vetro, la poesia come salvezza".