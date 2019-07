Polizze RC Auto e costi: la situazione della provincia di Treviso

Che spesa devono prevedere gli automobilisti trevigiani per acquistare una polizza RC Auto?

Come ben sanno gli esperti del settore, i costi delle polizze RC Auto in Italia variano in modo importante su base territoriale, ecco perché porsi questo quesito è davvero molto interessante.

Segugio.it: a Treviso costi più bassi rispetto alla media nazionale

Segugio.it, il noto portale dedicato alla comparazione di tariffe relative ai prodotti più disparati, mette a disposizione delle statistiche riguardanti i costi medi delle polizze RC Auto nelle varie province italiane, dunque conoscere la situazione relativa alla provincia trevigiana risulta molto agevole.

Possiamo subito affermare che nella provincia di Treviso la situazione risulta essere migliore rispetto alla media italiana: gli automobilisti locali, infatti, devono sostenere spese inferiori alla media nazionale per assicurare il loro mezzo.

La media nazionale ammonta infatti a 435,70 euro, mentre a Treviso il miglior prezzo per una polizza RC Auto in riferimento al semestre gennaio-giugno 2019, appena conclusosi, è risultato essere 367,32 euro.

Altre interessanti statistiche sugli automobilisti di Treviso

La convenienza dei prezzi delle polizze auto in quel di Treviso è senz’altro correlata, tra gli altri fattori, anche al fatto che in questa provincia si fanno pochi incidenti: Segugio.it specifica infatti che ben l’84,55% degli utenti non ha registrato alcun sinistro nell’arco degli ultimi 5 anni.

Il noto portale di comparazione mette a disposizione anche delle ulteriori statistiche riguardanti gli automobilisti trevigiani, come ad esempio il fatto che in zona il valore medio di un veicolo nuovo ammonta a 27.024,74 euro.

Segugio.it specifica anche l’anzianità media del veicolo usato, pari a 9,94 anni, mentre la percorrenza media annua a Treviso e provincia risulta essere di 11.643,28 Km.

Al tirar delle somme, dunque, è senz’altro positivo il fatto che a Treviso l’automobilista abbia modo di risparmiare in modo piuttosto agevole sui costi dell’assicurazione RC Auto, ma moltissime persone ritengono che i costi di tali polizze siano comunque molto alti; del medesimo parere sono, d’altronde, anche diverse associazioni dei consumatori.

Con ogni probabilità, anche i costi delle polizze assicurative stanno influendo sulla diffusione sempre più massiccia del noleggio a lungo termine, formula di cui possono tranquillamente usufruire anche i privati e che offre dei vantaggi non da poco.

La formula del noleggio a lungo termine

Nel noleggio a lungo termine si può usufruire di un’auto proprio come se si trattasse di un mezzo di proprietà, con la differenza che non bisogna sostenere alcuna spesa amministrativa: polizza RC Auto, polizze supplementari, bollo, interventi di riparazione e di manutenzione, sono tutti aspetti a carico dell’azienda che offre il servizio.

Chi usufruisce del noleggio, dunque, deve limitarsi a riconoscere il canone mensile, il quale è stabilito da contratto e non può variare, e questa è davvero un’ottima prerogativa.

Questa formula consente peraltro di evitare la grossa spesa necessaria per l’acquisto dell’auto, una somma che non tutti possono permettersi, inoltre il noleggio a lungo termine mette al riparo dalla rapida svalutazione che contraddistingue i veicoli.

Sono queste, per grandi linee, le caratteristiche dei servizi di noleggio a lungo termine che stanno diffondendosi sempre più in tutto il Veneto; per avere informazioni ulteriori a riguardo, si può far riferimento ad aziende del settore quali www.trevirent.it .