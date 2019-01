Polizia locale di Treviso: Andrea Gallo è il nuovo comandante

TREVISO - E’ Andrea Gallo il nuovo comandante della polizia locale di Treviso scelto dal sindaco Mario Conte.



Gallo, 48 anni, dirigente di ruolo a tempo indeterminato del comune di San Michele al Tagliamento è attualmente comandante del distretto di polizia locale Veneto est (comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro).



Laureato in Lettere, Scienze Giuridiche e Giurisprudenza, il nuovo dirigente individuato dal sindaco Conte vanta già una lunga esperienza nel corpo di polizia municipale, maturata prima a Jesolo, dove è stato agente dal 1994 al 1996, poi a Caorle nel ruolo di addetto al coordinamento e controllo servizi esterni dal 1997 al 2000, responsabile Ufficio Viabilità e Traffico e cicecomandante dal 2000 al 2008. Infine, a San Michele al Tagliamento. Nel 2016 è stato anche segretario comunale reggente e dirigente ad interim del Settore amministrativo – contabile diSan Michele al Tagliamento.



Gallo è stato iscritto per oltre dieci anni all’albo dei giornalisti del Veneto come pubblicista, è stato arbitro di calcio a livello nazionale e ha svolto l’incarico di osservatore arbitrale per 5 anni in Serie D. Da marzo 2018 è giudice sportivo (sostituto) presso il Comitato Figc di San Donà-Portogruaro.