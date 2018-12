Polizia fa mettere in ginocchio studenti, polemica in Francia

Polemiche e indignazione per il video che documenta il fermo di oltre 100 studenti in una scuola di Mantes-la-Jolie, nel dipartimento di Yvelines, in Francia. Le immagini, diffuse sui social in queste ore, mostrano gli studenti in ginocchio, con le mani dietro la testa. Attorno a loro, numerosi poliziotti in tenuta antisommossa.



I media locali hanno fatto riferimento ad un'operazione delle forze dell'ordine dopo gli incidenti avvenuti nei pressi del liceo Saint-Exupery. Come riporta 'Liberation', il ministero dell'Interno ha spiegato che "122 persone sono state arrestate e trattenute in custodia dalla polizia". Gran parte dei giovani erano "incappucciati" ed erano in possesso di "bastoni, mazze da baseball e contenitori di gas lacrimogeni. L'arresto di un numero così elevato di individui ha reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di sicurezza".