La polizia blocca il ladro, lui minaccia di lanciarsi nel vuoto

VENEZIA - Un ladro è stato fermato, dopo essere stato bloccato su un terrazzino dove ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, dagli agenti della Questura di Venezia nella terraferma cittadina. I poliziotti dopo una breve trattativa hanno riportato il giovane ladro alla ragione e lo hanno indotto a consegnarsi senza fare resistenza.

Una volta a terra il giovane è stato identificato, si tratta di un albanese di 24 anni, che veniva immediatamente arrestato per tentato furto aggravato in concorso con una seconda persona che, fungendo da palo, alla vista degli agenti non si faceva alcuno scrupolo di abbandonare il complice scappando.

Una volta in Questura il giovane veniva denunciato anche per il possesso di oggetti atti ad offendere, nella fattispecie un grosso cacciavite, utilizzato per forzare gli infissi delle abitazioni prese di mira da lui e dal suo complice.

Processato per direttissima lo straniero è stato condannato ad un anno e 2 mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di una multa di 700 euro.