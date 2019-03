"Politica razzista e xenofoba": arriva Salvini a Treviso, il centro sociale Django scende in piazza

TREVISO - Fine settimana blindato in città. Domani parte la tre giorni di festa della Liga Veneta, da venerdì a domenica, a Prato della Fiera e per l’arrivo dei ministri, tra i quali il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, il cordone di forze dell’odine sarà elevatissimo.



“Veneto fest”, accoglierà tutti i big del Carroccio, ma anche simpatizzanti e militanti, si prevedono circa 500 persone ogni sera. Il clou sarà domenica con l’arrivo di Zaia, Salvini e Fontana.



Martedì le misure di sicurezza sono state messe a punto nel corso del comitato ordine e sicurezza in Prefettura. Oggi gli artificieri con i i cani passeranno al setaccio Prato della Fiera per la fase di bonifica. Intanto la polizia locale ha messo a punto l’ordinanza per gestire la viabilità.



Domenica, l’attenzione sarà rivolta anche al centro di Treviso, dove il centro sociale Django ha annunciato una mobilitazione contro i leghisti Zaia, Salvini e il ministro Fontana. Il centro sociale ha lanciato un appello dalla pagina Facebook per invitare la cittadinanza a prendere parte alla contestazione che si svolgerà domenica alle 17, in piazza Aldo Moro, contro “una politica razzista e xenofoba che mira a creare divisioni e che alimenta i più beceri sentimenti di odio razziale, giocando senza pudore sulla vita di migranti e stranieri”.