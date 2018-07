Pneumatici per moto, cosa bisogna verificare?

Snobbati e sottovalutati dalla maggior parte dei conducenti di veicoli, gli pneumatici sono l'unico punto di contatto fra l'asfalto e il mezzo che si sta guidando, diventando di diritto un elemento fondamentale ai fini della sicurezza.

Questi aspetti tutt'altro che scontati, rendono la scelta degli pneumatici determinante, richiedendo quindi ai motociclisti di attenersi a delle regole precise per evitare cadute, scivolate e altri pericolosi incidenti. In questo periodo storico, trovare delle buone gomme non è certo complicato; numerosissime sono le marche a disposizione e tutte le case producono pneumatici certificati e studiati per garantire grip e sicurezza in ogni circostanza. Tuttavia, qualunque motociclista sa con certezza che ci sono pneumatici sui quali si può riporre la massima fiducia, ed altri meno performanti; resta comunque il fatto che si tratta spesso di punti di vista che non possono essere d'aiuto a chi cerca una definizione. Risulta chiaro che specialmente per quanto riguarda la guida dei motoveicoli, sia importante l'esperienza e la conoscenza almeno superficiale delle mescole, nonché il consiglio del gommista in base al veicolo da equipaggiare e al proprio stile di guida.

L'usura del battistrada

Tutte le gomme studiate e costruite per un utilizzo su strade urbane ed extraurbane, devono rispettare alcune regole generali che sono importanti per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Il battistrada di una gomma consiste nella parte di essa che è a diretto contatto con il terreno, cioè l'asfalto per quanto riguarda le gomme radiali.

Gli pneumatici radiali hanno un disegno preciso, che consiste in alcune scanalature che in caso di pioggia raccolgono l'acqua deviandola dal punto di contatto immediatamente successivo verso l'esterno del battistrada, evitando quello che è chiamato effetto acquaplaning, che si ha quando la gomma si solleva dal suolo perdendo totalmente il contatto con esso. Anche per una moto, nonostante ai fini pratici questo aspetto abbia un importanza di gran lunga inferiore rispetto all'automobile per svariati motivi, primo fra tutti l'uso nelle giornate di pioggia, il battistrada deve essere misurato con uno strumento apposito, che può essere anche un qualsiasi calibro centesimale.

Quando la profondità delle scanalature della gomma scende sotto il millimetro, lo pneumatico si intende consumato e andrebbe sostituito prima possibile. La legge infatti prevede per gli autoveicoli un battistrada minimo di 1,6 mm, che scende a 1 mm per le moto e a 0,5 per i ciclomotori; è ovviamente prevista una sanzione per chi non rispetta le regole, che varia dagli 85 ai 338 euro più la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida; in caso di condizioni metereologiche avverse l'agente può richiedere il sequestro amministrativo del veicolo, ritenuto non idoneo a proseguire la marcia in sicurezza, e provvedere alla decurtazione di 3 punti dalla patente.

Controllo della pressione

Un altro particolare da tenere molto in considerazione, è sicuramente la pressione dei pneumatici. Per avere la massima resa, in termine di prestazione del pneumatico è bene avere una pressione tra i 2,2 e 3 bar. La differenza, si stabilisce in base alla tipologia di motocicletta, di stile di guida e di usura del battistrada. Infatti, maggiore sarà l’usura del pneumatico e minore dovrebbe essere la pressione utilizzata. In questo modo, mentre la motocicletta procede sulla strada ha la possibilità di avere una maggiore aerea di battistrada a contatto con essa.

Dove acquistare pneumatici?

Quando si inizia a cercare un negozio per l’acquisto dei pneumatici online per le moto, non sempre si ha una buona idea di cosa si cerca. Per avere una vasta selezione di modelli e di marche, può essere una buona idea rivolgersi ad un negozio online. Oponeo è sicuramente una delle scelte migliori, vista la tipologia di offerte che è in grado di mettere a disposizione dei biker. Pneumatici delle migliori aziende, ad un prezzo vantaggioso e con la possibilità di scegliere un gommista convenzionato per il montaggio. In questo caso, i pneumatici possono essere inviati direttamente al negozio del gommista. Alloro arrivo, mediante l’appuntamento preso in precedenza si potrà beneficiare del montaggio e centratura ad un prezzo convenzionato.