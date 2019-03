PlasticLess, Coop e LifeGate contro il marine litter.

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione fra Coop e LifeGate nell'ambito del progetto PlasticLess.

Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova).

Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua marina all'ora e necessita di interventi minimi di svuotamento e pulizia.

La consegna avviene nello stesso giorno della Quarta Assemblea dei Delegati di Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori), un appuntamento istituzionale che vede la partecipazione di circa 300 delegati da tutta Italia in rappresentanza dei soci delle cooperative.

"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate - osserva Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop - Ci piace pensare di lasciare un segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra Assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita. E ci piace che questo segnale vada nella direzione giusta, ovvero fare un ulteriore gesto concreto per migliorare l’ecosistema marino".

"La scelta di collocare il Seabin a Sestri Ponente - commenta il presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini - è particolarmente coerente, perché è un territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, che progetta e organizza tutte le attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione promosse dalla nostra Cooperativa, molte delle quali proprio a sfondo ambientale, che ogni anno coinvolgono oltre 30mila persone tra adulti e ragazzi".

"Siamo fieri che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema", commenta Enea Roveda, ceo di LifeGate.

"L’installazione di questo primo Seabin, resa possibile da Coop, segna l’avvio di un percorso che, attraverso l’adozione di altri dispositivi come questo, ci porterà a rendere i nostri specchi acquei liberi dalla plastica e il nostro Marina sempre più green", rimarca Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Ssp, la società di gestione di Marina Genova.