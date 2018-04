Pittis e Bruseghin camerieri al pranzo solidale di Oltre il Labirinto

TREVISO - Oltre 150 persone hanno partecipato domenica al “Pranzo Solidale" organizzato da Fondazione Oltre il Labirinto, insieme al Comune di Treviso e con la collaborazione dell'associazione XI di Marca, per celebrare la giornata internazionale di consapevolezza sull'autismo.



A servire tra i tavoli della Pro Loco di Sant’Angelo, dove i ragazzi con autismo della Fondazione hanno preparato la pasta fresca e collaborato in cucina, sotto la guida dello chef Omar Lapecia Bis e gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Vittorio Veneto, c’erano anche il campione di ciclismo Marzio Bruseghin e di basket Riccardo Pittis, capitanati da Marco Varisco presidente di XI di Marca.



Presenti anche i sommelier dell'AIS (associazione italiana sommelier) e il campione del mondo di pasticceria Leonardo Di Carlo. Presenti al pranzo anche il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, il vicesindaco Roberto Grigoletto e l’assessore Paolo Camolei, insieme ai consiglieri comunali Antonella Tocchetto, Nicolò Rocco e il candidato sindaco del centrodestra Mario Conte.



Il pranzo ha contribuito alla raccolta fondi per sostenere i progetti della Fondazione, a partire dai percorsi di autonomia per i ragazzi, alla formazione degli operatori scolastici, alla formazione con le forze dell'ordine e con l'aeroporto di Treviso, al progetto di cohousing per il "dopo di noi".