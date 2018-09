Pitt-Aniston, ritorno di fiamma?

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Per ora sì, almeno in vacanza. Secondo quanto riferisce il magazine australiano 'New Idea', le due star di Hollywood, dopo essersi incontrati segretamente per tutto l'anno, si troverebbero sul lago di Como, a casa dell'amico George Clooney, insieme a Shiloh, terzogenita di Pitt e Angelina Jolie. Una reunion che farebbe pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due a 13 anni di distanza dal divorzio.

"Clooney è stato felice di ospitare Brad e Jennifer nella sua villa ora che si stanno riavvicinando", avrebbe spiegato una fonte anonima al settimanale, aggiungendo che l'attrice - separatasi di recente dal marito Justin Theroux - avrebbe raggiunto l'ex marito e la figlia al termine delle riprese di "Murder Mystery", la commedia targata Netflix girata proprio tra Como e Milano. Il soggiorno in Italia servirebbe soprattutto a far distrarre Shiloh che tra i sei figli dei 'Brangelina' sarebbe quella che avrebbe risentito maggiormente del divorzio dei genitori.

"È stato bello per Shiloh andare in giro, divertirsi un po' con Brad, e in particolare con Jennifer, dopo tutto lo stress recente", avrebbe raccontato la fonte, secondo cui tra l'attrice e la figlia di Pitt si sarebbe creata subito "un'amicizia straordinaria". "Brad spera che questa vacanza aiuti sua figlia a dimenticare tutte le amarezze del divorzio - ha spiegato - Sa che Jennifer è la persona giusta per Shiloh in questo momento, è così divertente, così spontanea, la tristezza scompare quando c'è lei".