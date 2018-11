Pista di pattinaggio e villaggio di Natale: tutto pronto a Vittorio Veneto. E si spera nel Capodanno in centro

VITTORIO VENETO - A Vittorio Veneto si spera nella festa di Capodanno in centro. “Sarebbe importante – ha ammesso Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto -. Ci stiamo pensando”. Ieri sera gli organizzatori hanno presentato l’assetto e gli eventi del prossimo villaggio di Natale vittoriese, e l’idea del Capodanno è emersa con forza.

Ci vorrebbero almeno 10-15mila euro per l’organizzazione del veglione: si spera che queste cifre possano rimanere disponibili grazie agli sponsor, alle adesioni degli esercenti e alle donazioni dei cittadini. “Si vedrà a Natale”, hanno detto gli organizzatori: è stato fatto l’esempio di Conegliano, che aveva deciso – sull’onda dell’entusiasmo e delle presenze – di organizzare il Capodanno quando le iniziative erano già state avviate da un po’.

Confermate le casette che andranno a creare il Villaggio di Natale in Piazza del Popolo: non si tratterà però di un mercatino.

L’organizzazione ha spiegato che le casette in legno saranno adibite solo alla somministrazione di cibo e bevande. Piazza del Popolo ospiterà anche la pista di pattinaggio scoperta da 25metri per 12, che si appresta ad essere una delle attrazioni più importanti del Natale. Pista e villaggio saranno aperti per tutti i 40 giorni di permanenza a Vittorio Veneto: si parte tra il 5 ed il 6 dicembre (San Nicolò) e si chiude con l’Epifania.

I giardini verranno invece decorati e illuminati per ricreare un’atmosfera tipicamente natalizia: da Serravalle a San Giacomo la città sarà inoltre illuminata con luminarie più grandi rispetto a quelle del passato.

“Questo per noi è l’anno zero – ha dichiarato Michele Toffoli, guida dell’associazione “Su la testa Vittorio Veneto”, che organizza insieme ad altre l’evento -. Qui si sceglie se andare avanti oppure se la città chiude”.