Pista ciclabile dedicata a Orazio Marinali? La proposta di Giancarlo Saran

CASTELFRANCO – Al centro della questione ci sono i 50 gelsi centenari da salvare nell’ambito dell’ospedale di Castelfranco dove dovranno sorgere i bunker di radioterapia.



Tant’è che Giancarlo Saran spiega: “Che lo stato di desolazione dei gelsi posti tra ospedale e Parco Bolasco sia una realtà è palese anche all’occhio non esperto. Tra l’altro la loro sopravvivenza posta ad alto rischio considerata l’indispensabile costruzione del bunker per la radioterapia che sarà ulteriore fattore di qualificazione per l’insediamento dello IOV a Castelfranco Veneto. Come Comitato Borsa di Studio per i Tumori già da tempo siamo in contatto con la struttura che darà ulteriore qualificazione al nostro polo ospedaliero”.



“Eppure, una soluzione si sarebbe, posto che la potatura in corso, vista da chi di piante secolari se ne intende, lascia intravedere qualche particolare migliorabile. È noto che i gelsi, un tempo, appartenevano alla tenuta dei Revedin Bolasco, prosecuzione agricola del parco storico con le statue di Orazio Marinali raro esempio di statuaria seicentesca a futura memoria. A febbraio del 2020 si celebrano i 300 anni della scomparsa di Orazio Marinali, tra i massimi artisti della scultura d’ambiente.



Il 2020 coincide anche con gli 800 anni dell’Università di Padova che, proprio nel compendio Bolasco, ha una delle sue sedi più prestigiose. Aggiungiamo che, nel 2018, il Parco è stato premiato quale più bello d’Italia… Ecco che, allora, dedicare l’anonima ciclabile ad Orazio Marinali sarebbe la quadratura del cerchio”.



L’ex assessore alla cultura spiega poi che da un sopralluogo svolto con docenti della Facoltà di Agraria, è emerso che lungo la ciclabile che fa da trait d’union fra il parco e l’area ospedaliera (per ora) occupata dai gelsi, vi sono tutte le condizioni per un re-impianto di successo, tra l’altro in un contesto urbano pienamente rispettoso del contesto storico che lo riguarda. Cosicché: “I gelsi riconoscenti offrirebbero la loro cornice ideale ad un viale alberato che tutti potremmo godere, ogni giorno.



In estate ancor di più, con le golose more che potrebbero diventare lieto passatempo goloso, come sempre è stato, fin dai tempi del Marinali. Al Marinali hanno dedicato una via a Vicenza e a Bassano del Grappa, sua città natale, il cui Museo conserva i disegni originali di molte delle statue del Bolasco.



Manca quindi Castelfranco Veneto, posto che l’anfiteatro di Bolasco, assieme a quelle di Villa Manin a Passariano, è il più importante sito delle sue opere all’aperto. Ciclabile Orazio Marinali, di gelsi alberata. Facciamo squadra?”.