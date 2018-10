Piovono critiche sul nuovo Palafenderl: "Ecomostro", "una delle cose peggiori mai viste"

VITTORIO VENETO - Il nuovo Palafenderl fa già discutere. Dopo la conclusione del primo stralcio della scorsa settimana, infatti, sono arrivate le prime critiche alla costruzione. Il primo – in ordine di tempo – è stato Marco Borsoi, esponente del Movimento Cinque Stelle: “Una delle cose peggiori che io abbia mai visto – ha scritto sulla propria pagina Facebook -. Eredità di una pessima amministrazione che ha assecondato l’egocentrismo di poche persone a discapito del territorio e di tutta comunità vittoriese”.

Gli ha fatto eco, sempre sul social network, Ottavio Pasquotti, segretario provinciale del Psi: “Un vero ecomostro, senza viabilità e senza parcheggi, in una città piena di contenitori vuoti da recuperare. E' incredibile che le stesse associazioni che si spacciano per verdi, difensori della natura, che parlano di risparmio del suolo, siano attori e complici di questo scempio, e altrettanto incredibile è che gli stessi uffici e enti di tutela che fanno impazzire i cittadini per cambiare quattro tegole o costruire un marciapiede, siano complici del misfatto. Evidentemente non è bastata piazza Meschio”.

Tanti altri commenti negativi si sono aggiunti a quelli di Borsoi e Pasquotti: la nuova costruzione non piace, e ritorna in città la polemica partita ancora prima dell’inizio sui lavori, diventata un vero e proprio scontro politico.