La pioggia ingrossa i canali, l'area Fenderl si allaga

VITTORIO VENETO - Piove, e l’area Fenderl si allaga. “Ecco cosa provoca la mancata pulizia di fossi e caditoie”: la denuncia, con tanto di foto, arriva da Michele Bastanzetti del Sac.

“E' bastata una pioggia sostanziosa, ma neanche un diluvio, per allagare sabato e domenica il pratone della Fenderl. Non so se acqua e fango siano entrati pure nell'incompiuto Palafenderl”.

Da anni Bastanzetti provvede personalmente a mantenere libero il canale dietro gli orti sociali, che va a scaricare sul torrente che del Monte Altare che si infila sotto la ferrovia per poi scaricare nel Meschio.

“Altrimenti l'acqua, spazzando via gli orti medesimi, avrebbe poi invaso parco giochi e piazzale della stessa casa Fenderl”, conclude Bastanzetti.