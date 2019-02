Pienone al 32° torneo del Judo Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Anche quest’anno il Judo Vittorio Veneto è riuscito nel “miracolo” di mettere assieme le migliaia di atleti di mezzo continente europeo - asiatico che ogni anno affollano il Palasport “Zoppas Arena di Conegliano, superando i mille problemi che tutto questo comporta.



L’annuale Torneo internazionale di Judo è infatti una gara ormai nota, prestigiosa e soprattutto attesa sia in tutta Italia che all’estero.



L'evento conta ormai una base consolidata di circa 2.000 atleti ed oltre 300 Club di 17 diverse nazionalità. Otto le aree di competizione allestite allo “Zoppas Arena” di Conegliano, per selezionare i migliori atleti delle tante fasce di età’ previste nei due giorni di gara.



Nella prima giornata ha dominato la scena il gruppo Sportivo dei Carabinieri, seguito dal Judo Vittorio Veneto, dall’Akiyama Torino, dallo Skorpion Judo Club, dal Kyu shin do Kay Parma, dal Judo Croato Profectus Samobor ed a seguire un lungo elenco di 186 Club italiani e stranieri. Nella giornata di domenica 24 Febbraio l’Akiyama Torino si è classificata al primo posto, seguita dal Judo Le Sorgive, dal Banzai Cortina Roma, dal Judo Galicia Ukraina, dal Judo Kumiai, dal Judo Vittorio Veneto e da un seguito di 144 Società Sportive.



A conclusione dei due impegnativi giorni di gara è infine arrivata la classifica finale assoluta dalla manifestazione, che ha confermato al primo posto la Societa’ campione d’ Italia Akiyama Settimo Torinese, seguita al secondo posto dai sempre brillanti atleti del Judo Vittorio Veneto organizzatore del Torneo.



Terzo classificato il Judo Le Sorgive, quarto il Banzai. Cortina Roma, quinto il Judo Galicia Ukraina, sesto il Judo Kumiai, seguito dal G.S.Carabinieri Roma, dai Croati del Samobor e così via in un lungo elenco che nei due giorni della manifestazione ha superato i 300 Club in gara.