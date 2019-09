Piccoli velocisti in corsa con la Supercoppa "Corriveloce" Silca

CONEGLIANO - Domenica 22 settembre a tutta atletica con il primo appuntamento “in pista” riservato ai ragazzini tra i 6 e i 13 anni.



Viale Carducci è infatti pronta a trasformarsi in una vera e propria pista d’atletica con la 25^ Supercoppa Corriveloce Silca, manifestazione che vedrà i piccoli campioncini in erba sfidarsi su divertenti prove sui 60 metri. Lo spettacolo è assicurato nel pomeriggio, dalle 16.30 quando ci sarà lo start della prima batteria delle gare di velocità.



Al più veloce di ogni categoria in base agli anni di nascita (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) l’ambitissima Supercoppa Corriveloce Silca. Per i primi 150 iscritti in regalo simpatici gadget e la maglietta (grazie al prezioso contributo di Seripiave) con il simpatico coccodrillo “Coccotrio”.



Le iscrizioni gratuite devo pervenire alla segreteria dell’Atletica Silca Conegliano, scrivendo una mail a segreteria@atleticasilca.it o telefonando dalle 16.00 alle 18.30 al numero 3318412682. È possibile iscriversi sul posto il giorno della manifestazione dalle 14.30 alle 16.00.



“La Supercoppa Silca è un appuntamento tradizionale del settembre coneglianese - commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - è un’occasione perfetta per i ragazzini di provare l’ebbrezza della velocità e di scoprire il meraviglioso mondo dell’atletica. La nostra proposta comprende poi anche i lanci, i salti, le varie corse, tante insomma le possibilità per far divertire e far crescere con i giusti valori i ragazzi di oggi”.