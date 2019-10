La piccola Lucy sfida il muro di Trump, lo scala in un minuto

Lucy Hancock è una bambina di 8 anni. In meno di un minuto ha dimostrato al presidente Usa Donald Trump quanto sia facile scalare il muro di sicurezza alto 5 metri che separa gli Stati Uniti dal Messico. In verità non ha scalato il muro vero e proprio. Ha scalato una replica, una riproduzione in legno costruita da un ingegnere in pensione nel parco di arrampicata su roccia Muir Valley, nel Kentucky (Usa).



Una vera sfida dopo le dichiarazioni di Trump che aveva definito il muro, quello originale, in metallo, "impossibile da scavalcare". Il video della scalata è stato poi postato dalla madre della bambina su Facebook per mostrare le doti della piccola arrampicatrice.