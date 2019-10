Piazza Meschio senza pace: dopo meno di un anno una parte è già (praticamente) da rifare

VITTORIO VENETO - Piazza Meschio area degradata? Alcuni cittadini del quartiere di Meschio hanno segnalato un grave problema nel parcheggio di superficie di Piazza Meschio. Decine e decine di mattonelle nuove sono già fratturate e traballanti. Praticamente tutto il tratto di percorso delle automobili è compromesso.

Una foto delle mattonelle di Piazza Meschio

Il manto erboso è praticamente scomparso, bruciato dal sole e dalle gomme delle automobili. Con molta probabilità sarà impossibile ripristinarlo. Non è passato neppure un anno dall’inaugurazione della nuova piazza - fa notare chi ci ha segnalato il problema - che parte di essa richiede già un radicale intervento di sistemazione.

La comunità vittoriese ha speso 750mila euro per avere una piazza nuova, ma si teme che se ne dovranno spendere ancora un bel po’ per trovare un’altra soluzione per l’area del parcheggio. I nostri segnalatori sostengono anche che quel tipo di mattonelle e il manto erboso non sono la soluzione adeguata per un parcheggio pubblico ad alto tasso di utilizzo. Adesso cosa si fa?