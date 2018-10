Piazza Meschio è (quasi) finita, ma piovono critiche feroci: "Esagerato festeggiare, nessuna vittoria"

VITTORIO VENETO - Piazza Meschio, è quasi fatta. Ad annunciarlo via Facebook, qualche giorno fa, il presidente del consiglio Silvano Tocchet: “Non manca molto a fine dei lavori, siamo in dirittura d’arrivo”. Mercoledì gli operai hanno lavorato agli ultimi dettagli e alle rifiniture, mentre ieri sono state eseguite le asfaltature.

L’annuncio ha fatto inevitabilmente discutere, e tanti vittoriesi si sono “sfogati” coi commenti sotto il post di Tocchet. “Era ora”, “è stato un parto”, “finalmente” le reazioni che sono andate per la maggiore. C’è chi ha espresso la propria soddisfazione, perché a breve riavrà la piazza che per 8 anni è rimasta deserta e abbandonata.

Ma c’è anche chi, come l’architetto vittoriese Mario Da Re, ha criticato la versione finale della piazza: “Caro Silvano, comprendo il tuo entusiasmo per quell' "opera", certo frutto del un tuo ruolo istituzionale e del clima pre-elettorale incombente, ma mi auguro che non sia anche da te intimamente condiviso. L'aver trasformato una piazza in un piazzale cementato, con tanti paletti neri a mo’ di recinto e nessun albero a parte gli inadeguati lecci a ridosso della quinta di edifici, non lo ritengo un grande risultato, visto soprattutto che è stato fatto a spese di noi vittoriesi; non la ritengo una vittoria da sbandierare, tutt'altro, e credo che i vittoriesi che amano la loro città non possano che condividere il mio sentimento”.

Un altro cittadino ha invece ricordato il lungo – lunghissimo – percorso che ha portato alla realizzazione di Piazza Meschio: “Scusa Silvano, a volte sono con te, ma questa volta mi sembra che festeggiare sia esagerato. Da 100 giorni promessi a - credo - oltre 4 anni. 800mila euro che abbiamo tirato fuori e che non vedremo mai o forse solo in parte. Che non sia il caso di non gasarsi? Ti invito volentieri a bere na ombra in piazza, ma festeggiare proprio no”.