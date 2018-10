Piazza Editore presenta.

In occasione del festival letterario Carta Carbone, lo scrittore Tommaso Tommaseo Ponzetta presenterà il suo libro in uno dei palazzi storici più caratteristici di Treviso. Sarà anche presente, in veste di relatore, l'editore Silvano Piazza.



Il libro si apre con il racconto “A cena da Goffredo”, dove si apprende l’interesse che Goffredo Parise aveva per la scienza medica, per la psicanalisi in particolare. Il tema “CARATTERE E PATOLOGIA”, svolto da Parise in sede accademica, viene qui riproposto come un appassionato dialogo tra due persone di cultura diversa, con opinioni spesso tra loro divergenti.

Negli altri racconti, che hanno per sfondo luoghi e fatti del passato o del presente, si incontrano perlopiù persone comuni con le loro vicende umane, gioiose o dolorose. È gente talora appena incontrata o soltanto sfiorata dall’autore nel suo procedere. Nessun protagonista appare banale e nessuna storia è trascurabile.

Come fa notare Carlo Nordio nella sua prefazione al libro, i sentimenti umani, nelle manifestazioni più diverse, sui quali si attarda l’autore, “si alternano e si confondono nella eleganza del suo inconfondibile stile”.