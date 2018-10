Piazza Duomo chiusa al traffico per l'addio a Gilberto Benetton

TREVISO - Questa mattina al Duomo di Treviso, sono attese centinaia di persone per l’ultimo saluto a Gilberto Benetton, scomparso lunedì scorso a 77 anni. Oltre alla famiglia Benetton, arriveranno molti esponenti dell'alta finanza italiana e del mondo economico del nord-est oltre ad esponenti politici e sportivi. Presente tutta la giunta comunale con il sindaco Mario Conte e molti consiglieri.



Per questo motivo tutta l’area del Duomo sarà blindata. La Questura di Treviso ha messo a punto un piano proprio per garantire la sicurezza e discrezione allo stesso tempo. Già dalle 8.45 la piazza verrà chiusa al traffico e bonificata. Nessuna eccezione è prevista, tranne per i mezzi delle autorità. ll parcheggio della cattedrale sarà riservato solo alle forze dell’ordine e a chi avrà l’autorizzazione.



Ci saranno anche molti agenti in borghese all’interno e all’estero del Duomo pronti ad intervenire in caso di necessità.