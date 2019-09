Piazza del Popolo a Vittorio Veneto piena di studenti: in centinaia scioperano per il cambiamento climatico

VITTORIO VENETO - In occasione dell’ultimo FridaysForFuture, altresì detto “Global Strike” vista la portata enorme dell’evento, i giovani di Vittorio Veneto e non solo, sono scesi nuovamente in Piazza del Popolo, per poi spostarsi al Parco Fenderl in corteo, manifestando e facendo sentire la propria voce riguardo il riscaldamento globale, l’inquinamento ambientale, e l’annientamento della biodiversità.

Durante la mattina del 27 settembre il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, direttamente dal suo studio pochi metri sopra la piazza stessa, si è reso disponibile a rilasciare un’intervista in merito. “Ho sentito parlare per la prima volta del FridaysForFuture qualche mese fa a Roma” dice il primo cittadino, proprio in occasione di una delle prime manifestazioni, per poi averci nuovamente a che fare quando i ragazzi della città hanno chiesto i permessi per realizzare il corteo in tutta sicurezza e giungere all’area Fenderl, dove hanno piantato un albero a memoria di questa giornata e della causa per cui manifestano.

“Sarà generazionale l’azione da intraprendere per ottenere un buon risultato finale” dice poi Miatto, rispondendo alla domanda “Cosa ne pensa del FFF e dei giovani che lo portano avanti”. “Bene che si formi nell’animo giovanile questa esigenza e questo desiderio” aggiunge in seguito, dicendo che servirà certo del tempo per risolvere i problemi per cui i ragazzi del movimento si stanno svuotando (e rompendo) i polmoni, e che perciò questa carica positiva è più che mai necessaria. Anche se non sempre la totalità dei giovani è preparata sugli argomenti, continua il sindaco, questa “coralità”, come la definisce lui stesso, è estremamente importante per raggiungere il buon esito che tutti noi ci siamo prefissati.

Il sindaco Antonio Miatto e Matteo Curcio

Quando invece si tratta di parlare di quella che qualcuno ha definito “indifferenza della destra” riguardo a questo movimento, la risposta è chiara: “In questo caso il concetto di destra e sinistra andrebbe un po’ rivisto. […] Certi principi devono essere di ognuno, non necessariamente andare a creare una fazione politica […] Alcune cose sono così fondamentali che non devono essere definite di destra o di sinistra ma patrimonio di tutti” Se la domanda è ancor più diretta: “Lei quindi crede che il movimento dovrebbe essere una cosa che va’ oltre le barriere della politica?”

La replica rimane ferma: “Io direi proprio di sì, se il movimento vuole puntare ad una risoluzione delle problematiche, deve avere dei principi base che vadano oltre il colore politico”. “L’interesse” è, secondo il sindaco, il “primum movens” a fare da collante tra uomini di diversi paesi e diversi ideali: “Se ci fosse il chiaro interesse a ripulire il mondo, tutti si metterebbero a ripulirlo” e ancora “ci deve essere dell’interesse a fare le azioni”, quelle azioni di cui per altro gridano i giovani in piazza, e non per ultimo “io credo che questo tema sia veramente sentito dai ragazzi”.

“Tra i commenti sui precedenti articoli, c’era qualcuno che asseriva che permane sullo sfondo di tutto questo la cosiddetta “voja de brusar”, cosa ne pensa lei?” A questa ulteriore provocazione il primo cittadino risponde con il sorriso, consapevole che “siamo stati tutti giovani”, ma forte dello “sperare, anzi credere, che questa volta, nonostante gli asini ci siano e ci siano sempre stati, in relazione a questo specifico argomento ci sia un vero impegno”.

Ricordiamo che il sindaco ha avuto, come egli stesso ha tenuto a far sapere, un passato come assessore alle politiche energetiche a Vittorio Veneto, e che si è sempre impegnato, anche facendo abbassare di molto le spese (ennesima prova che la Green Economy non sia pulita solo dal punto di vista ambientale) nell’ambito delle energie rinnovabili: fotovoltaico, pannelli solari e non solo.

Parlando invece di colei che è considerata l’origine di questo movimento, Greta Thunberg, Miatto esprime qualche perplessità: “Greta non è un’attrice, si può vedere la sua sofferenza e la sua pena, ma questo suo soffrire è a volte sfruttato mediaticamente, in molti ci marciano sopra […] nonostante questo ben venga il progetto suo e di altri che ci stanno lavorando […] se è utile per accendere questo tema e metterlo al centro dell’attenzione di governi e delle persone, ben venga”. Sempre parlando di interesse, il sindaco dice che potrebbe esserci una sorta di “collaborazione tra le parti” per risolvere il problema, ma potrebbe questo essere lo stesso interesse che i giovani del FFF di tutto il mondo accusano mancare nei governi degli stati più ricchi? “Se dovesse commentare con una frase personale il FFF, cosa si sentirebbe di dire?”

“Sono molto contento di percepire che la cosa sia sentita dalla quota giovane della società, mentre la parte più vecchia tende magari ad arrendersi, il fatto che il movimento espliciti il tema e lo faccia sentire facendolo proprio, fa ben sperare e la cosa mi piace. […] Io credo che sia la prima volta nella storia, altri movimenti giovanili non avevano questa finalità […] avevano una quota politica preponderante, il tema era uno strumento, qui mi sembra invece che il tema sia diventato il fine”. Conclusa l’intervista il sindaco ha acconsentito a far sentire la sua vicinanza ai giovani e, una volta sceso in piazza, ha tenuto un discorso di fronte alla folla, prestandosi anche a qualche foto per la giornata.

Matteo Curcio