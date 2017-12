Piastrina militare ritrovata in Campania

FONTANELLE - Sulla piastrina militare c’è scritto: "24430/28/c Casagrande Ilario di Dante e Cancian Luigia Cl. 1923 Fontanelle (Treviso)".



L’oggetto è stato ritrovato in Campania, nel comune di Castel Volturno, in provincia di Napoli.



Chi l’ha trovata, scrive su facebook: "Vogliamo restituirla ai legittimi proprietari (eredi) chiediamo la massima condivisione".



Il posto ha avuto ben circa ottomila condivisioni, tutti a caccia del proprietario. E anche a Fontanelle ci si mobilit per far tornare a chi di dovere la piastrina che ha un indubbio valore affettivo.