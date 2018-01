Piastrina militare recuperata in Campania, trovato il discendente

FONTANELLE - Trovato un erede di Ilario Casagrande, il soldato di Fontanelle, classe 1923, la cui piastrina è stata ritrovata in provincia di Caserta.



La notizia del ritrovamento in paese era giunta dopo un fitto tam tam sui social.



Come segnala il Gazzettino, il comune di Fontanelle, dopo una ricerca all’ufficio anagrafe, è riuscito a risalire al discendente diretto, Flavio Casagrande.



I suoi nonni erano Dante Casagrande e Luigia Cancian, genitori di ben dieci figli. Flavio è figlio di un fratello di Ilario, dunque nipote diretto.



Stando a quanto riportato dal giornale, al termine del secondo conflitto mondiale Ilario Casagrande era ancora in Campania.



Trovò la morte transitando sopra un ponte minato che esplose al momento del passaggio.



La piastrina è stata dunque ritrovata da un 26enne campano ben 72 anni dopo la scomparsa. E la ricerca via web di un discendente diretto si è dunque conclusa.



Ora in comune si pensa di poter consegnare la piastrina ai familiari con una cerimonia ufficiale.