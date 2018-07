Piante di marijuana coltivate in luogo pubblico. Il cartello: "Rispettatele"

Nell'area recintata dell'acquedotto appartenente alla ViAcqua, l'azienda che gestisce il servizio idrico di Vicenza e parte della provincia, ignoti hanno coltivato con cura e fatto crescere tre piante di marijuana, di altezza compresa tra 60 e 80 centimetri. E poi ha lasciato un cartello con la precisa richiesta di non estirparle: "Nel rispetto di chi la coltiva e trattandosi di una pianta frutto di madre natura chiedo il rispetto per queste piante perché non faccio del male a nessuno".

A fare la scoperta, in località Monte Crocetta del capoluogo berico, sono stati due tecnici della società che una volta capito di cosa si trattava hanno chiesto l'intervento della Polizia. Le piante, per un peso complessivo di circa 450 grammi, sono state estirpate dagli agenti che ora stanno svolgendo le indagini per risalire al "coltivatore" sconosciuto.