Più polizia a Jesolo dopo il pestaggio dei bagnini, 20 agenti in più in campo

JESOLO - Venti agenti di Polizia si aggiungeranno nei prossimi giorni alle forze dell'ordine in servizio a Jesolo: è quanto deciso oggi dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Venezia convocato nella località balneare dopo la rissa contro tre bagnini innescata da un gruppetto di giovani della provincia di Treviso come 'vendetta' per essere stati allontanati dalla spiaggia riservata.

Quattro giovani agenti, annuncia il questore Maurizio Masciopinto, saranno spostati a Jesolo a partire da lunedì prossimo mentre altri 16 poliziotti del reparto prevenzione crimini si aggiungeranno alle forze in campo a partire dal 16 luglio. Il questore sottolinea che sarà adottata "una linea molto dura" nei confronti dei responsabili dell'accaduto.

"I giovanissimi devono vedere Jesolo e Cavallino - rileva - come luoghi di svago e di divertimento e non per compiere azioni criminali". L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i gestori delle attività turistiche a investire in termini di sicurezza, con personale preparato e regolare che possa fronteggiare nel modo più opportuno le situazioni a rischio.