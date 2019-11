Il Petrarca capoclassifica fa visita al Quaggia

MOGLIANO - Domenica per i biancoblù andrà in scena il primo derby di questa stagione di Peroni TOP12. Il posticipo della quinta giornata del Campionato Italiano di Rugby coincide infatti con la sfida al Petrarca, attuale capoclassifica, squadra davvero competitiva in ogni reparto e difficile da affrontare. In precampionato ed in Coppa Italia le gare contro i tuttineri si sono rivelate ostacoli insormontabili, Mogliano cercherà di invertire la tendenza provando a far valere il fattore campo, rendendo meno semplice per gli ospiti il mantenimento del primato in classifica. Indispensabile il sostegno del sedicesimo uomo, i tifosi, fantastici in trasferta e a maggior ragione attesi ancora più appassionati tra le mura amiche del proprio Stadio. Nell'attesa di questa sfida il Presidente Maurizio Piccin, esprime grande soddisfazione, sua e di tutta la Società biancoblù, per le numerose convocazioni nelle varie rappresentative regionali e nazionali dei giocatori del nostro Club (Nazionali Seven e giovanili, CDFP, CRV...). Stimolo a continuare nel costante lavoro di crescita sia del fondamentale settore Juniores che di quello Seniores.

Queste invece le parole alla vigilia della partita da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: "Siamo coscienti che domenica giochiamo contro una squadra veramente solida, che sta esprimendo le sue qualità ogni fine settimana e che non a caso è prima in classifica. Noi veniamo da due settimane di duro lavoro sul campo e siamo coscienti di quello che dobbiamo fare e di quello che non dobbiamo concedere loro. Sarà una "battaglia", dove le fasi di conquista, le difese e il gioco al piede potranno fare la differenza."

E quelle dell'assistente allenatore Enrico Endrizzi: "Nonostante le ultime due uscite non ci abbiano premiato in termini di risultato, ne abbiamo fatto tesoro, e in queste ultime due settimane di allenamento, abbiamo lavorato sodo sugli errori commessi. Sappiamo che contro Padova sarà una partita molto dura, ma vogliamo fare in modo che si riveli molto dura anche per loro."

Ecco la probabile formazione che domenica 1 dicembre, alle ore 15:00, scenderà in campo presso gli impianti di Via Colelli, a Mogliano Veneto (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969):

Abanga; Pavan, Scagnolari, Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Finotto, Baldino; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disp: Cincotto, Michielotto, Alongi, Favretto, Zago, Fabi, Cerioni, D'Anna

L'incontro sarà diretto dal Sig. Manuel Bottino (Roma), con la collaborazione dei giudici di linea Andrea Spadoni (Padova) e Simone Boaretto (Rovigo). Quarto uomo: Lorenzo Bruno (Udine)

In mattinata il "Quaggia", presso la propria Club House, ospiterà i festeggiamenti che sono stati preparati per onorare la vittoria di Tomas De Marchi ai recenti Mondiali di Braccio di Ferro. De Marchi è un atleta della Serenissima Armwrestling, Società che in varie occasioni si allena proprio presso le strutture del Mogliano Rugby 1969.