"I pesticidi sono tra le sostanze più pericolose al mondo. E non sono necessari per creare profitto"

VITTORIO VENETO - I genitori dell’asilo di San Giacomo sono stati ospiti ieri, mercoledì 10 aprile, dell’evento “Biodiversità e Prosperità’” a Bassano del Grappa con Vandana Shiva e Salvatore Ceccarelli, ex professore di genetica agraria.

L’evento, che si è svolto in serata al Pala Due di Bassano, gremito dal pubblico, è stato preceduto da una conferenza stampa in cui i genitori della scuola dell’infanzia hanno testimoniato la situazione in cui si trovano dopo la piantumazione del vigneto nel terreno adiacente all’edificio di via San Fermo, vicenda su cui ora è chiamato ad esprimersi il Tar.

“Non è vero che bisogna usare pesticidi per creare profitto, si può avere profitto anche senza i pesticidi – ha detto durante la serata Salvatore Ceccarelli -. Lo dimostra il fatto che sono molte le aziende, anche vitivinicole, che lavorano in biodinamico con grandi profitti”. Durante la serata, parlando del triste primato del Veneto nell’uso dei pesticidi, Vandana Shiva ha anche affermato che “serve una risposta politica a questa situazione. Le istituzioni locali sono quelle più a contatto con le persone e quindi con più opportunità e responsabilità nel tutelare i diritti dei cittadini. Non si potrebbe eleggere un sindaco che dice di voler spruzzare i propri cittadini con i veleni”.

Su questo tema Ceccarelli ha ricordato che “tra le dodici sostanze più pericolose al mondo nove sono pesticidi. Gli studi dimostrano che gli effetti di queste sostanze sono devastanti, soprattutto in caso di esposizione prolungata, e si vedranno nel lungo termine. Per questo bisogna ritornare a coltivare la diversità, che riduce l’uso dei pesticidi, fornendo anche incentivi finanziari in questo senso alle aziende”.

Emozionati per quest’esperienza i genitori della scuola dell’infanzia di San Giacomo. “E’ stata un’emozione unica per noi sentire due persone di tale importanza, competenza e sensibilità, parlare di ciò che sta accadendo nella nostra piccola realtà di fronte ad un pubblico così numeroso – fanno sapere i genitori -. Anche durante la conferenza del pomeriggio abbiamo ricevuto un grande sostegno da parte delle molte associazioni e cooperative presenti, che ci hanno incoraggiato a continuare su questa strada ed è ciò che faremo. Sono tante le realtà impegnate nella tutela dell’ambiente che in questi mesi stanno condividendo il nostro percorso, prima tra tutte proprio Navdanya International, di cui è presidente Vandana Shiva, e anche questo ci sprona ad andare avanti”.