Pesca sportiva, inaugurata l'aula didattica

PONTE DI PIAVE - Venerdì cerimonia di inaugurazione dell’Aula didattica e punto di informazione per la pesca ricreativa dell’AS.D. La Marcandola di Ponte di Piave.



La nuova sede è stata realizzata grazie al contributo finanziario della Regione Veneto – Assessorato all’Agricoltura Caccia e Pesca e con la collaborazione del Comitato Provinciale FIPSAS – Federazione Italiana Pesca sportiva ed attività subacquee di Treviso.



Presenti al taglio del nastro il Presidente della sezione provinciale della FIPSAS di Treviso, Flores Modolo, Bruno Dotto – Consigliere nazionale FIPSAS e responsabile dell’area didattica, Sindaci dei Comuni di Ormelle, Salgareda, Portobuffolè e Silea dove ha sede il Museo della Pesca, il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon e l’Assessore all’agricoltura, caccia e pesca della Regione Veneto, Giuseppe Pan.



“Conoscere i pesci, saperli distinguere, imparare le tecniche di pesca a basso impatto ambientale ma anche studiare l’habitat in cui vivono i pesci è fondamentale per preservare e tutelare il patrimonio ittico autoctono.



Da qui nasce l’idea di un’aula didattica – ha dichiarato il Presidente della A.S.D La Marcandola – Mirco Rossi - che sarà aperta alle istituzioni scolastiche del territorio ma che fungerà anche come punto di informazione per la pesca ricreativa”.