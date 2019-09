Permac, un video per la campagna abbonamenti

VITTORIO VENETO – La campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 del Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto è ufficialmente online.



A lanciarla è un video emozionale multi soggetto che invita tutti gli appassionati di calcio a tifare per le Tose rossoblù, che quest’anno militeranno in Serie B, contro avversari del calibro di Napoli Femminile, Roma CF, Lazio Women, Lady Granata Cittadella e Chievo Fortitudo Women.



La campagna è stata ideata e realizzata con la direzione creativa di Giovanni Esposito (http://www.air3.it/director/giovanniesposito). La regia è affidata all’esordiente Manuele De Marco, la fotografia è di Tony Roman, e il video è realizzato dalla casa di produzione Big Reel Studio (https://bigreelstudios.com/).



L’abbonamento comprende tutte le 11 partite casalinghe e le gare di Coppa Italia che verranno giocate allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. La stagione del Permac Vittorio Veneto inizierà domenica 15 settembre con il derby contro il Lady Granata Cittadella, proprio allo Stadio Barison.



Le interpreti della campagna sono alcune delle giocatrici che saranno protagoniste della stagione. Sono diventate attrici per un giorno, tra le altre, le veterane Adriana De Martin, Karin Mantoani, Giulia Reginato e Natasha Piai, i neo acquisti Patrizia Caccamo e Greis Domi, le giovani Carlotta Modolo (capitano della Juniores vincitrice del campionato della scorsa stagione), Gaia Maria Sovilla e Carlotta Gava. Il messaggio finale è affidato invece alla voce di Ilaria Zandegiacomi, classe 2006.



Per info, acquisto e ritiro abbonamenti scrivere a: comunicazione@vittoriovenetocalciofemminile.it