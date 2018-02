Pericoloso incidente sul lavoro: rimane incastrato con la sciarpa nel macchinario, grave operaio

VICENZA - Sono gravissime le condizioni di un operaio di 53 anni, di origini straniere e residente da molti anni a Noventa Vicentina, coinvolto nella tarda mattinata di oggi in un infortunio sul lavoro avvenuto alla "Campo di Calore srl" di Orgiano (Vicenza), specializzata nella produzione e commercializzazione di radiatori e materiale di riscaldamento.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Sossano, che hanno eseguito i rilievi assieme ai tecnici dello Spisal, l'operaio, dipendente dell'azienda, stava lavorando a uno dei nastri trasportatori per l'assemblaggio dei radiatori, quando è rimasto impigliato con la sciarpa che portava al collo a uno dei rulli di scorrimento, rischiando lo strangolamento e perdendo i sensi.

Immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro, l'uomo è stato successivamente preso in cura dagli operatori del Suem 118 che l'hanno stabilizzato sul posto per poi trasportarlo in ambulanza all'ospedale San Bortolo Vicenza, dove al suo arrivo è stato subito dirottato in sala di rianimazione.