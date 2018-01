Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce abbattendolo

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il palo della luce, abbattendolo. Il mezzo è andato completamente distrutto, mentre il conducente ha riportato per fortuna solo lievi ferite.

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con due automezzi e sette uomini ieri sera alle 22, per l’incidente che si è verificato sulla strada Provinciale 16 via Roma di Lavano, in provincia di Verona. Non sono ancora chiare le ragioni per cui l’automobilista ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto è stato brutale. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per ripristinare la sicurezza e togliere il palo della luce che era rimasto pericolante.