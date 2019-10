Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, muore un 39enne

Tragico incidente nella tarda serata di ieri, un uomo di 39 anni ha perso la vita. Il 39enne stava facendo ritorno a casa, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un albero. Il sinistro è avvenuto attorno alle 23 sulla strada provinciale 42, all’altezza di via Fausta a Portogruaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere accartocciate del mezzo e il personale del Suem che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Secondo una prima ipotesi a tradire l’uomo potrebbe essere stato l’asfalto bagnato.