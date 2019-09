Percorre in carrozzina la Greenway, dalla laguna veneziana fino a Treviso

MOTTA DI LIVENZA / CASALE - Percorrerà questa domenica tutta la Greenway, dalla laguna veneziana fino a Treviso, sulla sua Carrozzina.



Il Progetto di chiama “Rod on the Road”, dove Rod sta per Rodolfo (Dalla Mora), architetto e disability manager, dirigente che lavora all’ospedale di Motta.



Spiega Dalla Mora: «L’iniziativa nasce per promuovere la cultura del Disability Management per creare una continuità tra le politiche di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e il rispetto della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.



L’idea di percorrere con una carrozzina elettrica la Greenway del Sile, il percorso ciclo-pedonale che collega la laguna alla città di Treviso, unendo nove diversi comuni e due aziende sanitarie, rappresenta l’idea di fondo: «Muoversi, viaggiare e creare una rete non ha un intento competitivo, ma si pone il duplice obiettivo di effettuare una valutazione tecnica dell’accessibilità di un percorso turistico apprezzato e conosciuto a livello internazionale e di promuovere il turismo accessibile e l’inclusione nel contesto ambientale unico rappresentato dal territorio veneto».



Il Progetto “Rod on the Road” nasce da una collaborazione tra la SIDiMa (Società Italiana Disability Manager), il Comune di Treviso, l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza , dall’ULSS 2 Trevigiana e l’Ulss 4 del Veneto Orientale.



Il percorso di 68 Km sarà realizzato in carrozzina elettrica da RODolfo Dalla Mora, architetto e Disability Manager del Comune di Treviso, dell’ULSS 2 Trevigiana e dell’ O.R.A.S. S.p.A. (Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione) di Motta, supportato da alcuni ciclisti e da un servizio navetta che fornirà assistenza tecnica e sanitaria, messo a disposizione dell’O.R.A.S. S.p.A..



Durante il percorso saranno incontrati i rappresentanti delle Amministrazioni locali coinvolte nel tragitto. Nell'allegato sotto, i detagli.