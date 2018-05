Perché è finito il primo matrimonio di Meghan Markle

Non era il primo sì per Meghan Markle. L'attrice americana, che sabato si è unita in matrimonio con il principe Harry in una cerimonia da favola nel castello di Windsor, era già stata sposata. Un particolare che ha suscitato scalpore nei mesi scorsi quando è stato annunciato il fidanzamento tra la star della serie 'Suits' e Harry, sesto in linea di successione al trono britannico. Ma chi era il primo marito di Meghan? E perché i due hanno divorziato?

L'uomo che sette anni fa convolò a nozze con la neo-duchessa di Sussex si chiama Trevor Engelson ed è un produttore cinematografico. Nato il 23 ottobre 1976 a New York, ha iniziato la sua carriera come assistente di produzione prima di fare il grande salto come produttore di film, tra cui 'Remember Me' con Robert Pattinson. È anche agente per sceneggiatori, attori, romanzieri e registi.

Trevor e Meghan, come riferisce il 'Sun', si sono conosciuti nel 2004. Dopo essere stati insieme per sei anni, si sono fidanzati nel 2010. Il matrimonio, alla presenza di un centinaio di ospiti, è stato celebrato il 10 settembre 2011 in Giamaica. La coppia ha divorziato però dopo solo due anni di matrimonio, nell'agosto 2013, per "differenze inconciliabili". A pesare sarebbe stata la distanza forzata tra i due. Meghan, che ha ottenuto il ruolo di Rachel in 'Suits' solo pochi mesi prima di sposarsi, si trovava a Toronto per le riprese, mentre Trevor era di base a Los Angeles. Secondo quanto scrive il tabloid britannico, a incrinare il rapporto fino alla rottura sarebbe stata proprio la lontananza tra i due.